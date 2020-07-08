Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 67 kişi hayatını kaybetti Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 67 artarak 3 bin 489'a yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 67 artarak 3 bin 489'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1057 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 489'a, vaka sayısının da 77 bin 279'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 480 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 21 bin 718'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: AA