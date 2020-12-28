Mısır'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan 10 binden fazla ticari işletme kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mısır'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan 10 binden fazla ticari işletme kapatıldı

28.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 00:03
Mısır'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan 10 binden fazla ticari işletme kapatıldı

Mısır'da 15 şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara uyulmadığı gerekçesiyle 10 binden fazla işyeri kapatıldı.

Mısır'da 15 şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara uyulmadığı gerekçesiyle 10 binden fazla işyeri kapatıldı.

Mısır Yerel Kalkınma Bakanı Mahmud Şeravi'nin yerel basına yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara uymayan "Kahire, Giza, Kalyubiyye, İskenderiye, Buheyra, Matruh, Garbiyye, Kefr eş-Şeyh, Dimyat, Şarkiye, Beni Suveyf, Feyyum, Asyut, Suhac ve Kına" şehirlerinde bulunan çoğunluğu dükkan, kafe, restoran, atölye ve market gibi küçük ticari mekanların kapısına kilit vuruldu.

Kapatma kararının, söz konusu mekanlarda yetkililerce yapılan denetimler sonucu alındığını kaydeden Şeravi, Bakanlık Operasyon Odası ve Kriz Yönetimi Ofisi tarafından buralarla ilgili raporlar hazırlandığını ifade etti.

Bakanlığın Operasyon Odası ve Kriz Yönetimi Ofisinin raporuna göre, Kahire, Giza, İskenderiye, Beni Suveyf, Şarkiyye, Garbiyye, Kefr eş-Şeyh, Feyyum, Kalyubiyye ve Matruh kentlerinde toplamda 4 bin 938 dükkan kapatıldı.

Ayrıca 15 kentte 3 bin 718 kafe ve 9 şehirde ise bin 829 atölyenin kapatıldığı duyuruldu.

-Tedbirler kapsamında denetimler devam edecek

Bakan Şaravi, salgınla mücadele kapsamında gerekli ani teftişlerin devam edeceğine değinerek, ticari işletme sahiplerine getirilen kısıtlamalara uymaları çağrısında bulundu.

Mısır hükümeti, 1 Aralık 2020 tarihinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ticari işletmelerin yerel 22: 00 itibariyle kapatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Engin Özkoç Öznur Çalık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Ersun Yanal Domagoj Vida Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan 10 binden fazla ticari işletme kapatıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 00:03:55. #1.15#
title