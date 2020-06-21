Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 193'e yükseldi Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 87 kişinin daha ölümüyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 193'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 1475 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 55 bin 233'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 14 bin 736 olarak açıkladı.

Kaynak: AA