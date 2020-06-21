Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 193'e yükseldi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişi daha yaşamını yitirdi.
21.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:31
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişi daha yaşamını yitirdi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 87 kişinin daha ölümüyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 193'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, son 24 saatte 1475 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 55 bin 233'e çıktığı belirtildi.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 14 bin 736 olarak açıkladı.
Kaynak: AA