Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1237 oldu
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Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1237 oldu

Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 39 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1237 oldu
07.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:25

Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 39 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 39 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 1237'ye yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 1467 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 34 bin 79'a ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 961 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye'de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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