Mısır'da Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
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Mısır'da Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

25.01.2021 01:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 01:40
Mısır'da Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Mısır'da Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Mısır'da Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'den alınan Sinopharm aşısının ilk dozu ülkenin kuzeydoğusundaki İsmailiye kentinde Ebu Halife karantina hastanesindeki sağlık personeline uygulanmaya başlandı.

Aşı uygulaması aşamalı olarak önce Kovid-19 karantina hastaneleri ve virüs tespiti yapılan hastanelerdeki sağlıkçılara, yaşlılara, kronik hastalara ve son olarak diğer gruplara yapılacak.

Bakanlık 140 milyon doz Kovid-19 aşısını depolama imkanları olduğunu, halkın çeşitli kesimlerine uygulanmak üzere 100 milyon doz aşı sağlanacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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