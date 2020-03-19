Mısır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artırılıyor Mısır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid 19) mücadele kapsamında ticaret ve eğlence merkezlerinin yanı sıra restoranlar ve kafeler sadece günün belirli saatlerinde açık kalacak.

Mısır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid 19) mücadele kapsamında ticaret ve eğlence merkezlerinin yanı sıra restoranlar ve kafeler sadece günün belirli saatlerinde açık kalacak.

Ahbar el-Yevm gazetesi haberine göre, Mısır Başbakanı Mustafa Mebduli, yaptığı yazılı açıklamada ülke genelindeki tüm lokanta, kahvehane, kafeterya, eğlence merkezleri, gece kulüpleri, ticaret merkezleri ve buralara eşdeğer yerlerin 31 Mart'a kadar akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar kapatılması kararı alındığını belirtti.

Medbuli, eve teslim hizmetlerinin devam edeceğini ve eczane, gıda satışı yapan merkezler, fırın, market ve bakkalların kapsam dışında tutulacağını ifade etti.

Mısır'da Kovid 19'la mücadele çerçevesinde 19-31 Mart tarihlerinde tüm uluslararası uçuşlar askıya alınmış, okullarda eğitime de 2 hafta süreyle ara verilmişti.

Ülkede en son Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6, vaka sayısı 196 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA