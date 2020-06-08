Mısır'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorların sayısı 52'ye yükseldi
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Mısır'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorların sayısı 52'ye yükseldi

Mısır'da 2 doktorun daha hayatını kaybetmesiyle korona virüsten (Covid 19) ölen doktorların sayısı 52'ye yükseldi.

Mısır'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorların sayısı 52'ye yükseldi
08.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:34

Mısır'da 2 doktorun daha hayatını kaybetmesiyle korona virüsten (Covid 19) ölen doktorların sayısı 52'ye yükseldi.

Mısır'daki Doktorlar Sendikası üyesi Dr. İbrahim El-Zayat, yaptığı açıklamada, Luksor'daki Himyat Hastanesinin danışmanı Dr. Mohamed Hassan Omar ve Kahire'deki Ain Shams Hastanesinde görev yapan ortopedi doktoru Nabil Khalifa'nın korona virüs (Covid 19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Zayat, ülkede korona virüs kaynaklı hayatını kaybeden doktorların sayısının 52'ye yükseldiğini belirtti. Mısır Sağlık Bakanlığı, dün 39 yeni vak'anın hayatını kaybetmesiyle korona virüsten ölenlerin 1237'ye ulaştığını, 1467 yeni vak'a tespitiyle ülkede toplam vak'anın 34 bin 79'a yükseldiğini duyurmuştu. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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