Mısır'da "Kirdase olayları" davasında yargılanan 17 kişi idam edildi
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Mısır'da "Kirdase olayları" davasında yargılanan 17 kişi idam edildi

Mısır'da 'Kirdase olayları' davasında yargılanan 17 kişi idam edildi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Mısır'da insan hakları ihlalleriyle ilgilenen "Biz Kaydediyoruz" adlı sivil toplum örgütü, "Kirdase polis karakoluna saldırı" suçlamasıyla yargılanan 17 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Mısır'da insan hakları ihlalleriyle ilgilenen "Biz Kaydediyoruz" adlı sivil toplum örgütü, "Kirdase polis karakoluna saldırı" suçlamasıyla yargılanan 17 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan örgütün Twitter hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, 17 kişi hakkında verilen idam hükümlerinin infaz edildiği aktarılırken, idam edilenlerden bazılarının ailelerine konuyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

Kirdase olayları davası

Kamuoyunda "Kirdase olayları" olarak bilinen dava, en çok sanık hakkında idam kararının verildiği davaların başında geliyor.

Sanıklar Rabia Meydanı'nın boşaltılmasının ardından çıkan olaylarda Kirdase bölgesinde bir karakolu basmak ve 17 polisi öldürmekle suçlandı. Bu davada 20 sanık hakkında idam cezası verildi. Karar 24 Eylül 2018 tarihinde Yargıtay tarafından onandı.

Savcılık sanıklara "yasa dışı örgüt kurmak, anayasa ve yasaların uygulanmasını engellemek, devlet kurumlarını çalışamaz hale getirmek, anayasal düzeni bozmaya çalışmak, kişi özgürlüklerini kısıtlamak, silah taşımak ve bomba yapmak" gibi suçlamalarda bulundu.

İhvan lideri terör listesine alındı

Öte yandan, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekalet eden Mahmud İzzet'in 5 yıl süreyle terör listesine alındığı belirtildi.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'de yer alan habere göre Yeni Kahire Mahkemesi, Mahmud İzzet, Muhammed Abdulazim el-Beşlavi, Atıf Ali es-Semeri, Ahmed Şuşa ve Rıda Fehmi'nin 5 yıl süreyle terör listesine eklenmesi yönünde karar aldı.

Daha önce gıyaben yargılanan Mahmud İzzet, Ağustos 2020'de gözaltına alınmış, 8 Nisan'da müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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