Mısır'da Kiliseye Saldırı! 3 Polis Hayatını Kaybetti, Bir Saldırgan Öldürüldü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde Kıptilere ait bir kilisenin önünde silahlı çatışma yaşandı.

Kiliseyi hedef alan iki saldırgan, güvenlik güçleriyle çatıştı. Saldırıda 3 polis hayatını kaybederken, bir saldırgan öldürüldü.

3 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan'a yakın El Arabiya televizyonu kiliseye girmeye çalışan saldırganın 3 polisi öldürdüğünü iddia etti.

BİR SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ, DİĞERİ KAÇTI

İki saldırgan olduğu, birisinin öldürüldüğü ve diğerinin kaçmayı başardığı belirtiliyor.

Mısır İçişleri Bakanlığı ise saldırıda iki polisin öldüğünü açıkladı.



19 GÜN IŞİD SALDIRMIŞTI

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 Aralık'ta bir Kıpti kilisesine yapılan ve en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldırının ardından ülkede üç günlük yas ilan edilmişti.

Kıptî Hristiyanlar, Mısır'ın 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.