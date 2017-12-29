- Mısır'da kiliseye saldırı: 10 ölü



KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bir Kıpti kilisesine silahlı saldırı düzenlendi. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri saldırgan olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kiliseye girmeye çalışan saldırganın vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ tarafından Mısır'daki Kıpti kiliselerine yönelik düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.