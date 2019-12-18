Mısır'da katliam gibi kaza: 12 ölü
Mısır'ın Minufiye kentinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 12 işçi hayatını kaybetti.
Mısır'ın Minufiye kentinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 12 işçi hayatını kaybetti.
Mısır'ın Minufiye kentinde işçileri taşıyan minibüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 12 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, hayatını kaybeden işçilerin cenazelerinin Sadat ve Hamyat Menouf hastanelerinin morguna kaldırıldığı öğrenildi. - KAHİRE