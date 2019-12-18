Mısır'da katliam gibi kaza: 12 ölü

18.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:51

Mısır'ın Minufiye kentinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 12 işçi hayatını kaybetti.



Mısır'ın Minufiye kentinde işçileri taşıyan minibüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 12 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, hayatını kaybeden işçilerin cenazelerinin Sadat ve Hamyat Menouf hastanelerinin morguna kaldırıldığı öğrenildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA