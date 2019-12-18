Mısır'da katliam gibi kaza: 12 ölü
Haberler » 3. Sayfa » Mısır'da katliam gibi kaza: 12 ölü - Haberler

Mısır'da katliam gibi kaza: 12 ölü

Mısır'ın Minufiye kentinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 12 işçi hayatını kaybetti.

18.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:51
Mısır'da katliam gibi kaza: 12 ölü

Mısır'ın Minufiye kentinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 12 işçi hayatını kaybetti.


Mısır'ın Minufiye kentinde işçileri taşıyan minibüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 12 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, hayatını kaybeden işçilerin cenazelerinin Sadat ve Hamyat Menouf hastanelerinin morguna kaldırıldığı öğrenildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler