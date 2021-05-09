Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi
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Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kahire'deki Amr bin As Camisinden detaylar Amr bin As Camisi'ne gelen Müslümanlardan detaylar Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi KAHİRE - Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Kadir gecesinin dün gece idrak edildiği Mısır'da camileri dolduran binlerce kişi, Kudüs için dua etti.

Kahire'deki Amr bin As Camisinden detaylar

Amr bin As Camisi'ne gelen Müslümanlardan detaylar

Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi KAHİRE - Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Kadir gecesinin dün gece idrak edildiği Mısır'da camileri dolduran binlerce kişi, Kudüs için dua etti.

Başkent Kahire'deki Amr bin As Camisini dolduran binlerce Mısırlı, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir gecesini ihya etmek üzere hep birlikte namaz kıldı dualar etti.

Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi
Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi
Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi
Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
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