Mısır'da kadın siyasi aktivisti öldüren polisin cezası ikinci kez hafifletildi Mısır mahkemesi, Sosyalist Halk Hareketi Partisi'nin yetkililerinden Şeyma Sabbağ'ı öldüren polisin cezasını ikinci kez hafifletti.

Mısır mahkemesi, Sosyalist Halk Hareketi Partisi'nin yetkililerinden Şeyma Sabbağ'ı öldüren polisin cezasını ikinci kez hafifletti.

Mısır resmi gazetesi El-Ahram'da yer alan habere göre, Yargıtay başkent Kahire'deki Talat Harb Meydanı'nda 4 Ocak 2015'te polisle yaşanan arbede sırasında hayatını kaybeden Sabbağ'ı öldürmekle suçlanan polis memuru Teğmen Yasir Salah'ın itirazını kabul etti.

Mahkeme, Salah'ın cezasını 10 yıl ağırlaştırılmış hapisten 7 yıla düşürme kararı aldı. Karara temyiz yolunun kapalı olduğu aktarıldı.

Söz konusu kararla Salah'ın cezası ikinci kez hafifletilmiş oldu. İlk olarak, hakkında 15 yıl hapis kararı verilen Salah'ın cezası 2017 yılında 10 yıla düşürülmüştü.

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin 4. yıl dönümü öncesinde Talat Harb Meydanı'nda toplanan Sosyalist Halk Hareketi Partisi üyeleri, polisin engeliyle karşılaşmış ve ardından arbede çıkmıştı.

Arbede sırasında partinin İskenderiye Genel Sekreteri Şeyma Sabbağ vurularak yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA