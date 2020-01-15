Mısır'da İsrail'in de katılacağı enerji zirvesi

15.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:54

Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) Bakanlar Toplantısı, İsrail'in de aralarında bulunduğu 6 ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek.

Mısır basınında yer alan habere göre, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, yarın Kahire'de düzenlenecek DAGF Bakanlar Toplantısına katılacak.

Toplantıda DAGF'ı, bölgesel bir doğal gaz örgütüne dönüştürecek anlaşmaya imza atılacak.

Filistin katılmayacak

Haberde görüşmelere İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Ürdün'ün katılacağı belirtilirken, Filistin Enerji Bakanının da toplantıda hazır bulunacağı ileri sürüldü.

Öte yandan, AA muhabirinin Filistinli yetkililerden aldığı bilgiye göre, Filistin yönetiminden kimse toplantıya katılmayacak.

Yetkililer, katılmama nedenine ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındı.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığı, Ocak 2019'da yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için bölgedeki 7 ülkenin anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Mısır, GKRY, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin'in içinde yer alacağı forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üye ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğuna işaret edilen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki üretici, tüketici ya da geçiş ülkelerinden herhangi birinin foruma daha sonra da üye olabileceği vurgulanmıştı.

DAGF'ın önceki Bakanlar Toplantısı, Temmuz 2019'da söz konusu 7 ülkenin katılımıyla Kahire'de düzenlenmişti.

İsrail'den Mısır'a doğal gaz ihracatı

İsrail, Ürdün'ün ardından, bugün Mısır'a da doğal gaz ihracatına başladığını duyurmuştu.

Bu gelişmeyle, 2005-2012 döneminde İsrail'e doğal gaz ihraç eden Mısır, artık Tel Aviv yönetiminden doğal gaz ithal eden ülke konumuna düştü.

Kaynak: AA