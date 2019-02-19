Mısır'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü
Mısır'da intihar saldırısı: 2 ölüKAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mısır'da intihar saldırısı: 2 ölü
KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher bölgesinde bir üniversite yakınlarında intihar saldırısı meydana geldiği bildirildi. Yerel medyaya göre saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA