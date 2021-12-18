Mısır'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı - Haberler
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Mısır'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı

Mısır'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
AA / Gülşen Topçu - Haberler | Sağlık

Mısır'da 3 kişide ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Mısır'da 3 kişide ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü 26 vakadan 3'ünde Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Omicron varyantının görüldüğü 3 kişinin karantina hastanesine sevk edildiği ve temaslılarla ilgili de tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 21 bin 277'ye, vaka sayısı 373 bin 509'a yükseldi, 310 bin 749 kişi sağlığına kavuştu.

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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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