Mısır'da iki tren çarpıştı: En az 50 yaralı

Mısır'da iki trenin çarpışması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

Mısır'da iki trenin çarpışması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

Mısır'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Sağlık Bakanlığı olayda en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı