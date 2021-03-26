Mısır'da iki tren çarpıştı: En az 50 yaralı
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Mısır'da iki tren çarpıştı: En az 50 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mısır'da iki tren çarpıştı: En az 50 yaralı

Mısır'da iki trenin çarpışması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi

Mısır'da iki trenin çarpışması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

Mısır'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Sağlık Bakanlığı olayda en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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