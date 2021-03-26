Son Dakika | Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Mısır'da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı duyuruldu.