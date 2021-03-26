Son Dakika | Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı
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Son Dakika | Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Mısır'da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı
Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı

Mısır'da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

Mısır'ın güneyindeki Sevhac kentinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu içinde yolcu bulunan çok sayıda vagonun devrildiği duyuruldu. Yolcuların vagonlarda mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, kaza sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybettiğini 66 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mısır medyası, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu aktardı. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin kaza bölgesindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Son Dakika | Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı
Son Dakika | Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı
Son Dakika | Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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