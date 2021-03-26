Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı
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Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı

Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Politika
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı
Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi.

Kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 74 ambulansın gönderildiği aktarıldı.

Mısır Demiryolu İdaresi'nden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce trenlerden birinin bazı vagonlardaki acil durum freninin çekilmesi sonucu durduğu ve diğer trenin bu sırada çarptığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihmal, yolsuzluk veya suistimalle kazaya neden olan herkesi istisnasız ve ertelemeksizin cezalandırma vaadinde bulundu.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir makinistlerin ihtiyaten göz altına alınması emri vererek acilen bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre ise, Başbakan Mustafa Medbuli ile Ulaştırma, Eğitim, Yerel Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Bakanları da Suhac kentine hareket etti.

Mısır Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, kazada 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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