Mısır'da iki katlı bina çöktü: 3 ölü, 9 yaralı
AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Mısır'ın Beni Suveyf kentinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Mısır'ın Beni Suveyf kentinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Beni Suveyf'in güneyindeki Ahnasya bölgesinde iki katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Enkaz altında kalan 8, 11 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olaya ilişkin gerekli tutanakların tutulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı kaydedildi.
AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri
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