Mısır'da iki iş adamı hakkında terör soruşturması kapsamında ihtiyati tutuklama kararı verildi
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Mısır'da iki iş adamı hakkında terör soruşturması kapsamında ihtiyati tutuklama kararı verildi

04.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:17
Mısır'da iki iş adamı hakkında terör soruşturması kapsamında ihtiyati tutuklama kararı verildi

Mısır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan iş adamları Seyyid es-Suveyriki ve Safvan Sabit hakkında 45 günlük ihtiyati tutuklama kararı çıkarıldı.

Mısır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan iş adamları Seyyid es-Suveyriki ve Safvan Sabit hakkında 45 günlük ihtiyati tutuklama kararı çıkarıldı.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, "Et-Tevhid ven-Nur" alışveriş merkezi zincirinin sahibi Suveyriki, terörist bir gruba mensup olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cuhayne Gıda Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit'in de aynı soruşturmada gözaltına alındığı ifade edildi.

Söz konusu iki iş adamı hakkında, "kanuna aykırı olarak kurulan bir gruba katılmak, şiddeti kışkırtmak ve kasıtlı olarak bir terör örgütünü finanse etmek" suçlamalarıyla 45 günlük ihtiyati tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, Aralık 2020'de de Sabit ve Suveyriki hakkında benzer suçlamalarla 15 günlük ihtiyati tutukluluk kararı çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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