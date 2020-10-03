Mısır'da İhvan mensubu 2 kişi idam edildi
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Mısır'da İhvan mensubu 2 kişi idam edildi

03.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:14
Mısır'da İhvan mensubu 2 kişi idam edildi

Mısır'da Ağustos 2013'te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 2 kişi idam edildi.

Mısır'da Ağustos 2013'te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 2 kişi idam edildi.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan insan hakları ihlalleriyle ilgilenen "Biz Kaydediyoruz" isimli sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, Mısır'daki Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yasir el-Ebasiri (49) ile Yasir Şukr'un (45) idam edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuoyunda "İskenderiye Kütüphanesi" olarak bilinen davada yargılanan Ebasiri ile Şukr hakkında daha önce verilen idam cezasının infaz edildiği belirtildi.

Mısırlı hukukçu ve gazeteci Heysem Ebu Halil de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ebasiri ile Şukr'un Tora'da idam edildiği bilgisini paylaştı.

Yurt dışında yayın yapan Mısırlı medya organlarında da idam haberine yer verildi ve mahkumların İhvan üyesi oldukları aktarıldı.

Konuyla ilgili Mısır makamlarından açıklama yapılmadı.

Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı gösterilerin merkezi olan Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarına 14 Ağustos 2013'te yapılan kanlı müdahaleleri protesto için pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti.

İskenderiye kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2'si güvenlik güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu İhvan mensubu darbe karşıtı çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Daha sonra olayla ilgili görülen davada 2015'te 2 kişiye idam, 68 kişiye hapis cezası verilmişti. 2 kişi hakkındaki idam cezası Mayıs 2017'de onanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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