Mısır'da İhvan mensubu 10 kişi hakkında idam kararı

Mısır mahkemesi, kamuoyunda "Ketaib Helvan" olarak bilinen davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 10 sanık hakkında idam cezası verdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kahire Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2013 ile 2015 yılları arasında yaşanan "polise saldırı ve şiddet olaylarına" karıştıkları suçlamasıyla yargılanan 10 sanık hakkında verilen idam cezasına ilişkin dosyaların nihai karara bağlanmadan önce istişare amaçlı ülke müftüsüne sevk edilmesine karar verildi.

Nihai kararın, ülke müftüsünün de görüşünün alınmasının ardından 19 Haziran'da verileceği belirtildi.

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce ülke müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvurulduktan sonra mahkeme son kararını veriyor. Müftü mahkemenin verdiği kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.