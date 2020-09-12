Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası

Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'yi 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası
12.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:02

Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'yi 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, Port Said Ceza Mahkemesi, Bedii'nin yanı sıra İhvan liderlerinden 11'ine daha müebbet hapis cezası (25 yıl) verdi.

Haberde, aynı davada yargılanan diğer sanıklardan 59'unun 3'er yıl ağırlaştırılmış hapis, 3 sanığın 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı, ölen bir sanık hakkında da dava dosyasının kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

MENA'da Bedii dışındaki sanıkların isimlerine yer verilmedi. Yerel basında ise sanıklar arasında İhvan liderlerinden Muhammed Biltaci'nin de olduğu bilgisi yer aldı.

Başsavcılık, sanıkları Ağustos 2013'te Port Said'de şiddet eylemlerini provoke etmekle suçlamıştı.

Söz konusu hükme temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İhvan, 15 Temmuz'da Bedii hakkındaki 7 davada nihai hükmün verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Fatih Artman Meryem Uzerli Tayanç Ayaydın
Spor Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Tarım Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 19:18:57. #1.15#
title