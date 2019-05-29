Mısır'da iftar sofralarının vazgeçilmez sıcak ekmeği: Rağıf

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'da en çok tercih edilen ekmek türü "rağıf" ramazan sofralarından da eksik olmuyor.

Yuvarlak ve yassı şekilde pişirilen kepekli "rağıf" ekmeği devlet tarafından desteklendiği için çok ucuz fiyata satılıyor. Mısırlılar normal günlerde rağıf alabilmek için sabah erkenden fırınlara koşuyor.

Ancak ramazan ayında durum değişiyor. Sıcak ekmekle iftar yapmak isteyenler daha çok akşam saatlerinde fırınlara akın ediyor ve iftardan önceki birkaç saatte fırınların önleri oldukça kalabalık oluyor.

- Rağıf ateş çemberinden geçerken pişiyor

AA muhabirine konuşan Kahire'nin Bulak bölgesindeki bir fırında çalışan Seyyid Mergani (27), ramazanda iftar öncesi ihtiyaca cevap verebilmek için daha çok çalıştıklarını söyledi.

Rağıfın nasıl pişirildiğini anlatan Mergani, akşamdan hamuru hazırlayıp mayalamaya bıraktıklarını, sabah erken saatlerden itibaren hamurun hazır hale geldiğini dile getirdi.

Bölünüp tartılıp pişirilmeye hazır hale getirilen hamurun hareket halindeki bantlara konulduğunu aktaran Mergani, ekmeklerin bant hareket halindeyken fırının ateş yanan bölümünden geçerken piştiğini, fırının içinde bekletilmediğini ifade etti.

- Fırınlar firavunlar döneminde de vardı

Mısır'da fırınların firavunlar döneminde de kullanıldığı tarihi kalıntılar ve günümüze kadar gelen resimlerde görülüyor. Arkeologlar o dönemlerde fırınların iki ayrı bölümden oluştuğunu, alt tarafta ateş yakıldığını, üstte ise ekmek pişirildiğini belirtiyor.

Firavunlar dönemine ait mezarların duvarlarındaki resimlerde söz konusu fırınlarda birden fazla ekmeğin aynı anda pişirildiğinin betimlendiği görülüyor.

- Mısırlıların yüzde 70'i devlet destekli ekmek yiyor

Mısır'da ekmek için yıllık 9,7 milyon ton buğday tüketiliyor. Bu miktarın 4,7 milyon tonu Mısır çiftçisi tarafından üretiliyor, geri kalanı ise Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden ithal ediliyor.

Mısır Ticaret Odası Fırıncılar Birliğinin resmi verilerine göre, devlete ait fırınlarda günlük 270 milyon devlet destekli ekmek üretiliyor. 100 milyon nüfuslu ülkede 70 milyon insan devletin halka sunduğu ucuz ekmek fırsatından istifade ediyor.

Devlet destekli ucuz ekmek alabilmek için İç Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından dar gelirlilere verilen karneyi fırında görevlilere göstermek gerekiyor.

Bakanlığa bağlı bu fırınlarda ailelere kişi başına 5 devlet destekli ekmek veriliyor. İsteyen istediği gibi ekmek satın alamıyor.

Hayat pahalılığı artıkça ekmek hacimleri de küçültülüyor. Yetişkin bir kişi tek öğünde iki rağıf tüketebiliyor.

Özel fırınlarda ekmek fiyatları ise devlet fırınlarına göre iki-üç kat daha pahalı. Ancak özel fırınlarda ekmekler daha büyük ve daha az kepekli olarak üretiliyor.

Kaynak: AA