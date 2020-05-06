Mısır'da hayat normal dönmeye başladı
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Mısır'da hayat normal dönmeye başladı

Mısır'da hayat normal dönmeye başladı
06.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:48

Mısır'da korona virüs nedeniyle uzun süredir askıya alınan ekonomik faaliyetler kademeli olarak normale dönmeye başladı.

Mısır'da korona virüs nedeniyle uzun süredir askıya alınan ekonomik faaliyetler kademeli olarak normale dönmeye başladı. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağının hafifletilmeye karar verilmesiyle hayat normale dönmeye başladı.

Mısır, korona virüsü salgında vakaların hızla iyileşmesinin ardından normalleşme için adımlar atmaya başladı. Mısır'da uzun zamandır askıya alınan ekonomik faaliyetler kademeli bir şekilde normale dönmeye başladı. Mart ayından bu yana dükkanların kapalı olduğu ülkede alınan önlemler yavaş yavaş hafifletiliyor. Bakkal, küçük marketlerin açıldığı ülkede halk da alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Bakkalları tercih eden halkın maske ve eldiven takmaması dikkat çekti. Mısırlılar, sosyal mesafe kuralına da dikkat etmeden alışveriş yaptı.

Mısır'da korona virüs krizinden özellikle ülke ekonomisi için önemli olan turizm sektörü etkilendi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi yönetimi, Mısır ekonomisini toparlamak için Ramazan ayından itibaren sokağa çıkma yasağını hafifletmeye karar verdi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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