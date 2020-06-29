- Mısır'da hastanede yangın: 7 ölü - Mısır'da hastanede yangın: 7 ölü Mısır'ın İskenderiye kentinde bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

- Mısır'da hastanede yangın: 7 ölü

İSKENDERİYE - Mısır'ın İskenderiye kentinde bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinin Bishr bölgesinde özel bir hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Alevlere 5 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangının kısa devre nedeniyle çıktığı aktarıldı.

Kaynak: İHA