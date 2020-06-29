Mısır'da hastanede yangın: 7 ölü
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Mısır'da hastanede yangın: 7 ölü

Mısır'ın İskenderiye kentinde bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Mısır'da hastanede yangın: 7 ölü
29.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:07

Mısır'ın İskenderiye kentinde bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinin Bishr bölgesinde özel bir hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Alevlere 5 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangının kısa devre nedeniyle çıktığı aktarıldı. - İSKENDERİYE

Kaynak: İHA

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