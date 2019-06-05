Mısır'da güvenlik noktasına saldırı

– Mısır'da güvenlik noktasına yapılan saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada 5 saldırganın öldürüldüğü duyuruldu.

Olay, El Ariş kentinde meydana geldi. Yerel medya, El Ariş kentinde bulunan güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmada 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın ise öldürüldüğü belirtildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir açıklama ise yapıldı.

Kaynak: DHA

- Mısır