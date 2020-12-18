Mısır'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı
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Mısır'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

18.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:51
Mısır'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde bulunan Şeyh Zuweid kasabası yakınlarındaki 2 ayrı kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendi.

Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde bulunan Şeyh Zuweid kasabası yakınlarındaki 2 ayrı kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Mısır güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Mısır'ın Sina Yarımadasında, Mısır güvenlik güçlerine ait 2 ayrı kontrol noktasına dün akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Sina Yarımadasının kuzeyinde bulunan Şeyh Zuweid kasabası yakınlarındaki Mısır güvenlik güçlerine ait kontrol noktalarına düzenlenen ilk saldırıda Mısır güvenlik güçlerinden 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. İkinci kontrol noktasına yönelik bombalı saldırıda ise güvenlik güçlerinden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar El Ariş askeri hastanesine kaldırılırken, Mısırlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada düzenlenen bombalı saldırıyı hiçbir örgütün veya kişinin üstlenmediğini belirtildi.

Mısır ordusu tarafından dün patlamanın yaşandığı bölgede operasyonlar düzenlemiş ve 4 militan etkisiz hale getirilmişti. Mısır ordusu Sina Yarımadasında 2013 yılında yaşanan Mısır askeri darbesinden bu yana IŞİD kontrolündeki militanlar ile mücadele ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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