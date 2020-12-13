Mısır'da gözaltındaki sanığın ölümüne sebep olan polislere 3'er yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mısır'da gözaltındaki sanığın ölümüne sebep olan polislere 3'er yıl hapis

13.12.2020 01:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 01:56
Mısır'da gözaltındaki sanığın ölümüne sebep olan polislere 3'er yıl hapis

Mısır'da mahkeme, 2016 yılında gözaltı sürecinde hayatını kaybeden sanığın davasında "işkenceyle kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanan polisler hakkındaki davada kararını verdi.

Mısır'da mahkeme, 2016 yılında gözaltı sürecinde hayatını kaybeden sanığın davasında "işkenceyle kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanan polisler hakkındaki davada kararını verdi.

Mısır yerel basınında yer alan habere göre, Kahire Ceza Mahkemesi bir Hristiyan vatandaşı öldürmekle suçlanan biri polis şefi olmak üzere 9 polise 3'er yıl hapis cezasına çarptırırken, bir sanık hakkında da beraat kararı verdi.

Savcılık polis şefi Kerim Mecdi ve 8 polis memuruna "işkenceyle kasıtlı olarak adam öldürme ve görevi kötüye kullanmak" suçlamalarını yöneltmişti.

Tutuksuz yargılanan sanıkların karar duruşmasında mahkeme salonunda hazır bulundukları ve kararın ardından güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Sosyal medyadan kara tepki

Sosyal medyada birçok aktivist alınan kararı eleştirirken, verilen cezanın işlenen suçun niteliğine göre hafif kalmasına tepki gösterdi.

Muhalif insan hakları savunucusu Heysem Ebu Halil, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda kararı eleştirerek, "Mecdi Mekin'in işkenceyle öldürülmesinin bedeli sadece 3 yıl." dedi.

Ebu Halil bir başka Tweet'inde ise "Birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanlığı af listelerinde polis şefi Kerim Mecdi'nin adını görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukat Hüseyni el-Hatib, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yargılamanın yabancı ülkelerde olduğu gibi yargılanmasını istediğini dile getirerek, "Amerika'da olsa ceza 3 yıl değil, 30 yıl hapis olurdu." dedi.

Mecdi Mekin'in gözaltındayken öldürülmesi Mısır kamuoyunda tartışmalara yol açmasının ardından dönemin Başbakanı Şerif İsmail, "Hükümet kimsenin hatasını örtmez ve suçlular cezalandırılacak." yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

İlgili Haberler

Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldüren sanığa 25 yıl hapis
Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldüren sanığa 25 yıl hapis
ESKİŞEHİR - Kaçak kazıda çıkan kavgada arkadaşlarının ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı
ESKİŞEHİR - Kaçak kazıda çıkan kavgada arkadaşlarının ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 bin araç incelenerek tespit edildi
Son dakika haberi: Yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 bin araç incelenerek tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Neymar Falcao Samatta Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır'da gözaltındaki sanığın ölümüne sebep olan polislere 3'er yıl hapis - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 01:59:13. #1.15#
title