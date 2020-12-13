Mısır'da gözaltındaki sanığın ölümüne sebep olan polislere 3'er yıl hapis

Mısır'da mahkeme, 2016 yılında gözaltı sürecinde hayatını kaybeden sanığın davasında "işkenceyle kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanan polisler hakkındaki davada kararını verdi.

Mısır yerel basınında yer alan habere göre, Kahire Ceza Mahkemesi bir Hristiyan vatandaşı öldürmekle suçlanan biri polis şefi olmak üzere 9 polise 3'er yıl hapis cezasına çarptırırken, bir sanık hakkında da beraat kararı verdi.

Savcılık polis şefi Kerim Mecdi ve 8 polis memuruna "işkenceyle kasıtlı olarak adam öldürme ve görevi kötüye kullanmak" suçlamalarını yöneltmişti.

Tutuksuz yargılanan sanıkların karar duruşmasında mahkeme salonunda hazır bulundukları ve kararın ardından güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Sosyal medyadan kara tepki

Sosyal medyada birçok aktivist alınan kararı eleştirirken, verilen cezanın işlenen suçun niteliğine göre hafif kalmasına tepki gösterdi.

Muhalif insan hakları savunucusu Heysem Ebu Halil, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda kararı eleştirerek, "Mecdi Mekin'in işkenceyle öldürülmesinin bedeli sadece 3 yıl." dedi.

Ebu Halil bir başka Tweet'inde ise "Birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanlığı af listelerinde polis şefi Kerim Mecdi'nin adını görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukat Hüseyni el-Hatib, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yargılamanın yabancı ülkelerde olduğu gibi yargılanmasını istediğini dile getirerek, "Amerika'da olsa ceza 3 yıl değil, 30 yıl hapis olurdu." dedi.

Mecdi Mekin'in gözaltındayken öldürülmesi Mısır kamuoyunda tartışmalara yol açmasının ardından dönemin Başbakanı Şerif İsmail, "Hükümet kimsenin hatasını örtmez ve suçlular cezalandırılacak." yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık