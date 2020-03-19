Mısır'da gözaltındaki 15 akademisyen ve muhalif serbest bırakıldı Mısır Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, aylardır gözaltında bulunan 15 akademisyen ve muhalif siyasi parti üyesinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Mısır Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, aylardır gözaltında bulunan 15 akademisyen ve muhalif siyasi parti üyesinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, aralarında Mısırlı akademisyen Hasan Nafia, Düstur Partisi yöneticilerinden Şadi el-Gazali Harb, 2014'te Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin seçim kampanyasında görev almasına rağmen sonrasında muhalif görüşleriyle dikkati çeken aktivist Hazım Abdulazim ve muhalif sol partilerden Teyyar El-Kerame Partisi Başkan Yardımcısı Abdulaziz el-Huseyni'nin de bulunduğu 15 siyasi ve akademisyenin serbest bırakılması kararı aldı.

Söz konusu kişiler "yasaya aykırı oluşturulan gruplara katılma, yalan haber yayma ve sosyal medyayı kötüye kullanma" ve Eylül 2019 sonrasında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere destek verme suçlamalarıyla farklı zamanlarda gözaltına alınmıştı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından muhaliflere yönelik çeşitli suçlamalar gerekçe gösterilerek siyasi tutuklamalar yapılıyor.

Kaynak: AA