MISIR'DA GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILAN AA ÇALIŞANI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

17.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:05

Mısır'da Salı günü Anadolu Ajansı 'nın Kahire ofisine düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı bu sabah uçakla Türkiye 'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Balcı, "Memleketime bu şekilde döndüğüm için Allah'a şükrediyorum. Devletimizin ve milletimizin desteğini hissettim" diye konuştu.

Mısır'ın başkenti Kahire'den tarifeli uçakla saat 07.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan Anadolu Ajansı'nın Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Balcı'yı, ajansın Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun, İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ile bazı çalışanlar çiçeklerle karşıladı.

Hilmi Balcı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, memleketine ulaştığı için Allah'a şükrettiğini söyledi. Yaşanan olayın ardından devletin ve milletin desteğini hissettiğini ifade eden Balcı, "Devletimizin desteğini işlemlerin hızlılığında ve kolaylığında hissettim. Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Başkanımız ve kurumumuzun genel müdürü Şenol (Kazancı) Bey olmak üzere yoğun bir çaba sarf edildiğini gördük. Kısa zamanda, en güzel şekilde sonuçlandı bu iş. Memleketime bu şekilde döndüm" diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİNİN DESTEĞİNİ MANEN HİSSETTİM"Balcı, "Türk milletinin desteğini manen hissettim. Ümitsizliğe kapılacağım zamanlarda hep bir destek olduğunu hissettim. Şükürler olsun yoğun bir üç, dört gün geçirdim. Cümlelerimi tam olarak toparlayamıyorum ama şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Balcı ile kendisini karşılamaya gelen AA yöneticileri havalimanından ayrıldı.

MISIR POLİSİNİN AA KAHİRE OFİSİNE DÜZENLEDİĞİ BASKINMısır polisi, 14 Ocak Salı günü, AA Kahire ofisine yaptığı baskında, aralarında AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed'i gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürmüştü. Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak, internet bağlantısını kesmişti.

Görüntü Dökümü----------------------AA çalışanının karşılanması-Hilmi Balcı'ya çiçek verilmesi-Hilmi Balcı'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul