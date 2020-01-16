Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları kefaletle serbest bırakıldı
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Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları kefaletle serbest bırakıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 1 Türk vatandaşı 4 çalışan serbest bırakıldı

16.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:58
Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları kefaletle serbest bırakıldı

Mısır'ın başkenti 'deki (AA) ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 1 Türk vatandaşı 4 çalışan serbest bırakıldı.


İsminin açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir adalet yetkilisi, dört çalışanın da 630 dolar değerindeki kefalet karşılığında şartlı tahliye edildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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