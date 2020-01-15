Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının isimleri belli oldu
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Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının isimleri belli oldu

MISIR'daki Anadolu Ajansı'nın (AA) Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince yapılan baskında gözaltına alınanların isimleri belli oldu.

15.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:25
Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının isimleri belli oldu

MISIR'daki Anadolu Ajansı'nın (AA) bürosuna Mısır güvenlik güçlerince yapılan baskında gözaltına alınanların isimleri belli oldu. 

Dün akşam Mısır'daki AA'nın Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı, Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed olduğu öğrenildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: DHA
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