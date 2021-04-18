Mısır'da görkemli bir törenle yeni yerlerine taşınan mumyalar sergilenmeye başlandı
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Mısır'da görkemli bir törenle yeni yerlerine taşınan mumyalar sergilenmeye başlandı

Mısır'da görkemli bir törenle yeni yerlerine taşınan mumyalar sergilenmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Başkent Kahire'deki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne kortejle taşınan antik Mısır mumyaları ziyarete açıldı.

Başkent Kahire'deki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne kortejle taşınan antik Mısır mumyaları ziyarete açıldı.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Ganim, mumyaların bugün itibarıyla yerli ve yabancı ziyaretçiler için sergilenmeye başlandığını duyurdu.

Mumyaların taşınma töreninin ardından özel koruma odalarında bekletildiğini belirten Ganim, bu önemli tarihi eserlerin sıcaklık ve azot dengesinin kontrol altında tutulduğu özel vitrinlerde sergileneceğini kaydetti.

Mumyaların sergilendiği bölümün 2 bin 810 metre genişliğinde olduğunu aktaran Ganim, kraliyet mezarlığı şeklinde tasarlanan sergi alanının dışarıdan Luksor kentinde bulunan Krallar Vadisi mezarlığına benzediğini ifade etti.

Kahire'de 3 Nisan'da düzenlenen görkemli törenle, aralarında 1. Seti, Hatşepsut, 2. Ramses gibi ünlü firavunların da bulunduğu 18 kral ve 4 kraliçe mumyası Tahrir Meydanı'ndaki Mısır Müzesi'nden, kentin doğu kesimi Fustat'taki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne götürülmüştü.

"Altın Yolculuk" ismi verilen kortejde antik Mısır döneminde kullanılan at arabalarının yanı sıra Firavun kıyafetleri giyen kadınlar ve süvariler de yer almıştı.

Mısır Turizm Bakanlığının verilerine göre, söz konusu mumyalar 1871 ve 1898 yıllarında ülkenin güneyindeki bir bölgede iki grup halinde keşfedildi.

Taşınan mumyaların tarihi, yaklaşık M.Ö. 1580 ile M.Ö.1085 yıllarında Mısır'da hüküm süren firavunlar hanedanları dönemine uzanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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