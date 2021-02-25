Mısır'da gölde iki teknenin batması sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı
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Mısır'da gölde iki teknenin batması sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı

25.02.2021 01:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:28
Mısır'da gölde iki teknenin batması sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Mısır'ın İskenderiye kentindeki Maryut gölünde batan iki teknenin batmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Mısır'ın İskenderiye kentindeki Maryut gölünde batan iki teknenin batmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Yarı resmi El-Ahram gazetesine göre, 22 Şubat akşamı aralarında çocukların da olduğu aynı aileden 19 kişiyi taşıyan iki teknenin batması sonucu kaybolan kişilerin aranmasına devam ediliyor.

Nehir kurtarma ekiplerinin aramaları sonucunda gölden son olarak 16 yaşındaki bir genç kızın ölü bedenine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 14'e çıktı.

Daha önce yetkili makamlardan yapılan açıklamada vefat edenlerin sayısı 12, kayıp sayısı da 7 olarak verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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