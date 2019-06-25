Mısır'da futbol herkese açık mı? Kıpti Hristiyanlar ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor
Mısır nüfusunun yüzde 10'luk bir bölümünü oluşturan Mısırlı Hristiyanlar (Kıptiler) iş dünyasından, spora kadar pek çok alanda negatif ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyorlar.
Mısır nüfusunun yüzde 10'luk bölümünü oluşturan Mısırlı Hristiyanlar (Kıptiler) iş dünyasından, spora kadar pek çok alanda negatif ayrımcılığa uğradıklarını öne sürüyorlar. Özellikle gençler oyuncular, üst düzey takımların kendilerini almamasını ve milli takımda da Hristiyan oyuncu olmamasını iddialarına delil olarak gösteriyor.
Mısır Futbol Federasyonu ise ortaya atılan iddiaların temelsiz olduğunu ve herkesin aynı haklara sahip olduğunu savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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