Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu
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Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu

22.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:50
Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu

Mısır'ın Asvan kentindeki Ebu Simbel Tapınağında bulunan Firavun II. Ramses'in heykeline güneş ışığı vurdu.

Mısır'ın Asvan kentindeki Ebu Simbel Tapınağında bulunan Firavun II. Ramses'in heykeline güneş ışığı vurdu.

Ebu Simbel Tarihi Eserler Genel Müdürü Eymen Ebu Zeyd, basına yaptığı açıklamada, yılın belli dönemlerinde gerçekleşen söz konusu astronomi olayının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Yılda sadece iki defa gerçekleşen bu astronomi olayını, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakan Yardımcısı İman Zeydan ve Danimarka'nın Kahire Büyükelçisi Sevend Olling'in yanı sıra yerel yöneticiler ile çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

Asvan'ın Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez bu kadar yoğun ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı ve kutlamalar çerçevesinde bu akşam Ebu Simbel Tapınağı meydanında etkinlik düzenleneceği belirtildi.

Firavunlar dönemindeki Mısır'da, Ebu Simbel ve çevresinin, astronomi açısından önemli bir bölge olduğu biliniyor. Ebu Simbel'in kuzeybatısında 11 bin yıl öncesine dayanan taş pusula ile yağmur yağma zamanını gösteren taş saat bulunuyor.

Asvan'da dağın içi oyularak 20 yılda yapılan Ebu Simbel Tapınağının kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Söz konusu tarihi olay sadece, II. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ve "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve 20 dakika sürüyor.

Antik Mısır'da, Firavun II. Ramses heykelinin yüzüne güneş ışınlarının vurduğu 22 Ekim "tarım" mevsiminin, 22 Şubat ise "hasat" mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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