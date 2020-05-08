- Mısır'da fabrika yangını: 3 yaralı
08.05.2020 19:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 20:00
- Mısır'da fabrika yangını: 3 yaralı Mısır'da bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.
- Mısır'da fabrika yangını: 3 yaralı
KAHİRE - Mısır'da bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısında yer alan 6 Ekim şehrinde bulunan sanayi bölgesindeki gıda üretim fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangında 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sivil Savunma Direktörü Tümgeneral Hani Saeed, yaptığı açıklamada 20 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildiğini aktarırken, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Saeed, yangının fabrikada bulunan yüksek yanıcı materyallerden çıktığını düşündüklerini dile getirirken, yangın hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA