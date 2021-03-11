Mısır'da fabrika yangını: 20 ölü, 24 yaralı
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Mısır'da fabrika yangını: 20 ölü, 24 yaralı

11.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:36
Mısır'da fabrika yangını: 20 ölü, 24 yaralı

Mısır'ın Qalyoubiya kentindeki bir giyim fabrikasında çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Mısır'ın Qalyoubiya kentindeki bir giyim fabrikasında çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Mısır'ın kuzeyindeki Qalyoubiya kentinin Obour bölgesinde bulunan 4 katlı bir giyim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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