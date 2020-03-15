Mısır'da Ezher'den yeni tip koronavirüs fetvası Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mısır'da Ezher'den yeni tip koronavirüs fetvası Açıklaması - Haber
Güncel

Mısır'da Ezher'den yeni tip koronavirüs fetvası Açıklaması

Mısır'daki El-Ezher Büyük Alimler Heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla cuma ve camilerde cemaatle namaz kılınmaması yönünde cevaz verdi.

15.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:14
Mısır'da Ezher'den yeni tip koronavirüs fetvası Açıklaması

Mısır'daki El-Ezher Büyük Alimler Heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla cuma ve camilerde cemaatle namaz kılınmaması yönünde cevaz verdi.

Heyet tarafından verilen fetvada, "Kovid-19'un yayılmaması için cuma ve camilerde cemaatle namaz kılınmaması yönünde cevaz verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Heyetin fetvasında ayrıca, her namaz için ezan okunmasının ve ezanlara "Namazlarınızı evlerinizde kılın" şeklinde bir ibare eklenmesinin gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Mısır yönetimi, Kovid-19 nedeniyle mahkemelerdeki tüm duruşmaların ertelenmesine karar verdi.

Ahbar el-Yevm gazetesinin Adalet Bakanı Amr Mervan'dan naklettiği habere göre, tüm duruşmalar pazartesiden itibaren 2 hafta ertelendi.

Mısır'da virüse yakalananların sayısı, pazar günü itibarıyla 110 olarak açıklanmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Haber
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Haber
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
'Koronavirüse iyi geliyor' iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ece Erken Hande Soral Burcu Kıratlı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Mısır'da Ezher'den yeni tip koronavirüs fetvası Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 18:30:24. #1.14#