Mısır'da eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Cibali, Parlamento Başkanı oldu
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Mısır'da eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Cibali, Parlamento Başkanı oldu

13.01.2021 02:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 02:08
Mısır'da eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Cibali, Parlamento Başkanı oldu

Mısır Parlamentosunun başkanlık seçimini, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Hanefi Cibali ilk turdaki oylamada kazandı.

Mısır Parlamentosunun başkanlık seçimini, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Hanefi Cibali ilk turdaki oylamada kazandı.

En yaşlı milletvekili sıfatıyla oturum başkanlığı yapan Feride eş-Şubaşı, genel kurulda yapılan oylamanın ardından yaptığı basın açıklamasında, 587 milletvekilinin katıldığı oylamada 567 oyun geçerli sayıldığını kaydetti.

Hanefi Cibali'nin 508 oy aldığını kaydeden Şubaşı, "Cibali yarıştaki 4 rakibini ilk turda geride bırakarak oy çokluğu ile başkan seçildi." ifadelerini kullandı.

Oylamanın sonunda parlamentoda milletvekillerine hitaben bir konuşma yapan Cibali, kendisine oy vermelerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

596 milletvekilinin bulunduğu Mısır Parlamentosunda 28 milletvekili Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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