Mısır'da erkek hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı - Haberler
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Mısır'da erkek hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Mısır'da erkek hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı

Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktor, erkek hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istediği ana ait videonun sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktor, erkek hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istediği ana ait videonun sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

Yerel medyada çıkan haberler e göre, Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye "hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Doktor ve hastane çalışanı "güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek" gibi suçlamalardan yargılanacak.

Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti.

Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mısır'da erkek hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı - Haberler
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