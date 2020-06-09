Mısır'da elektrik temmuzda yüzde 19 zamlanacak Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, temmuz itibarıyla elektriğe ortalama yüzde 19,1 zam yapılacağını açıkladı.

Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, temmuz itibarıyla elektriğe ortalama yüzde 19,1 zam yapılacağını açıkladı.

Şakir, düzenlediği basın toplantısında, evlerdeki elektrik tüketiminde artış görüldüğünü belirtti.

Temmuz ayı itibarıyla elektriğe ortalama yüzde 19,1 zam yapılacağını aktaran Şakir, elektrik fiyatlarının 5 yıl içinde sabitleneceğini ifade etti.

Kahire yönetimi, 2015'te bütçe açığını kapatma çabaları kapsamında Uluslararası Para Fonunun (IMF) tavsiyelerine uyarak, elektrik sübvansiyonlarını azaltma planını uygulamaya başlamıştı.

Mısır hükümeti, yerel para birimi cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.

IMF, mayıs ayında da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Mısır'a 2 milyar 772 milyon dolar kredi vermeyi kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA