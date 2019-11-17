Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı - Haber

Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı

Mısır'ın Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

17.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:43
Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı

Mısır'ın üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Mısır'ın Gize kenti yakınlarında Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direği devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.