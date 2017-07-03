Mısır'da El-Karadavi'nin Kızı ve Damadı Hakkında Tutuklama Kararı

Mısır'da, Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden de olan eşi Husam Halef hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.



Yargı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "yasa dışı faaliyet gösteren örgüte (Ihvan) üye olmak ve devlet kurumlarının güvenliğini tehdit eden terör eylemi planlamak suçlaması ile el-Karadavi ve Halef haklarında tutuklama kararı çıkarıldığı" ifade edildi.



AA muhabirine konuşan ailenin avukatı Ahmed Ebu Ala Madi, Ulusal Güvenlik Savcılığının, müvekkilleri hakkında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (Ihvan) üye olmak suçlamasıyla 15 gün gözaltı kararı verdiğini söyledi.



El-Karadavi ve eşi Halef'in cuma günü, bayram tatili için gittikleri Mısır'ın kuzeyindeki Sahil el-Şemali bölgesinde gözaltına alındıklarını ifade eden avukat Madi, Mısır yasalarına göre normal şartlarda müvekkillerinin yarın serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.



Mısır'da 3 Temmuz 2013'de darbenin ardından oluşturulan "meşruiyeti destek koalisyonu" üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Halef, Kahire Cinayet Mahkemesi tarafından Mart 2016'da serbest bırakılmıştı.