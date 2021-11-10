Mısır'da El-Ezher Kurumu Şeyhi Tayyib'in "İbrahimi din" söylemine karşı tavrı büyük destek gördü

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in, "İbrahimi din adı altında İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin tek bir din olabileceğini ileri süren eğilimleri" reddetmesi ülkede takdirle karşılandı.

Tayyib, pazartesi günü Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros'un da bulunduğu bir törende, "Bu çağrıların amacı, anlaşmazlıkları bitirecek şekilde, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ı tek bir mesaj ya da tek bir din çatısı altında toplamaktır. Her ne kadar bu, insanların birleşmesi ve çatışmalarının nedenlerinin ortadan kaldırılması için yapılıyormuş gibi görünse de inanç, iman ve seçim özgürlüklerine el konulmasına yönelik bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Devlete yakın El-Ahram gazetesinin internet sitesinde dün akşam "Yeni İbrahimi Dinin İddialarını ve Kötü Niyetlerini Ortaya Çıkaran Kur'an Kanıtları" başlığı altında yayınlanan bir haber de, "yeni din" olarak isimlendirilen bu söylem ele alındı.

İlk kez ortak din terimini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi amaçla kullandığına, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının "İbrahim Anlaşması" olarak isimlendirildiğine işaret edilen haber de, yeni İbrahimi din için yapılan çağrılar aracılığıyla, bazılarının İsrail'in Arap ülkeleriyle yapmaya çalıştığı normalleşme temelindeki gizli ve açık siyasi niyetlerinin ortaya koyulduğu kaydedildi.

Mısırlı Hıristiyan düşünür Cemal Esad, "Siyonistlerin dini inanç özgürlüğüne el koyma çağrısı, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin başlamasıyla geldi." ifadelerini kullandı.

Masravi sitesinin haberine göre, Ezher Camisi Ders Halkaları Sorumlusu Abdulmunim Fuad, "İbrahimi dinin kötü niyetli bir siyasi çağrı" olduğunu söyledi.

Ezher Şeyhi'nin tutumu Twitter kullanıcıları arasında da destek gördü. Abdullah el-Yahya isimli kullanıcı "(İbrahimi dine) çağrının Yahudilere, Hıristiyanlara ve Müslümanlara karşı açık bir zulüm olduğu" vurgusu yaptı.

Kendisini "özgür laik" olarak tanımlayan Mısırlı yazar Samih Asker ise "İbrahimi din fikrinin özünde üç din arasında hoşgörü anlamına geliyor ve bu iyi bir şey ama İsrail ile normalleşme lehine kullanıldı." paylaşımında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğlu Ala Mübarek de "Ezher Şeyhi Tayyib'in açık ve kararlı konuşması için tüm saygı ve takdirlerini ilettiği" bir tweet attı.

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