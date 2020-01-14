Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü
Haberler » Güncel » Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü - Haber

Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

Mısır Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

14.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:20
Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

Mısır Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mısır Sözcülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

Pilotun yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, uçağın düşüş sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler