Mısır'da Düşük Katılımlı Referandumun İlk Sonuçlarına Göre Yüzde 88 Sisi'ye 2030'un Yolunu Açtı

Mısır'da seçim komisyonu, referanduma katılanların yüzde 88'inin Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin 2030 yılına kadar bu görevine devam etmesinin önünü açacak anayasal değişikliklere 'evet' dediğini duyurdu. Komisyon, referanduma yüzde 44.33 oranında katılım olduğunu açıkladı.

Komisyon Başkanı Lasheen İbrahim devlet televizyonunda yaptığı açıklamalarda "Bu değişiklikler şu andan itibaren Anayasanız olarak yürürlükte." dedi. Euronews.com'da Görüntüle